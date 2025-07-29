Olay, Bahçelievler Mahallesi Şehit İlhan Çaylan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 65 yaşındaki Necip Ergişi’den üç gündür haber alamayan oğlu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaptıkları kontrollerde Ergişi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Ergişi’nin ölüm nedeni henüz kesinlik kazanmazken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muhabir: İHA AJANS