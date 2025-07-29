Mehmet YOLYAPAR

*** Meslek yaşamımın 55. yılını yaşıyorum ve bir ömürlük bu sürede beni gururlandıran en büyük kazanımım, hemşehrilerim tarafından “Çorum milliyetçisi” unvanına lâyık görülmem… Ve belgeselimi yapan Basın İlan Kurumu’nun, “Ömrünü yaşadığı şehre adayan bir gazeteci” şeklindeki “değerbilir” başlığı…

*** Çorum için yıllardır nasıl çırpındığımı, kamuoyu oluşturarak hangi yatırım ve hizmetlere önayak olduğumu tekrarlayacak değilim. Yalnızca, 2024 yılının son günlerinde Çorum’un hızlı trene kavuşması adına nasıl bir “Çorum severlik” örneği sergilediğimi hatırlatıp, sözü güncel bir konuya getireceğim.

*** Delice-Çorum Hızlı Tren hattının ihalesi aşamasında çıkan “ihale şeffaftı-değildi” tartışmaları arasında, 28 Aralık 2024 günlü yazımın başlığı “Bu ihale yapılmalıdır” şeklindeydi. Çünkü, Çorum’un yüz yıllık özlemi olan “demiryolu”nu daha yıllarca geri bıraktıracak “haklı-haksız” bir polemiğin aleti olamazdım.

*** Bazıları, Başkent Ankara’yı Karadeniz’e bağlayacak bu önemli güzergâhı, Ankara-Çorum arasında çıkmaz bir hat gibi telakki edip “Bu önemsiz projeye bu kadar yatırım gerekir mi?” demeye getirdiklerinde ise, 31 Aralık 2024 tarihinde, “Ankara-Çorum-Samsun hızlı tren hattını önemsiz gören herkesi kınıyorum!” dedim.

*** Şimdi önümüzde, Ahlatcı Holding’in Samsun yolundaki yeni Organize Sanayi Bölgesi’ne yapmayı tasarladığı 2.3 milyar dolarlık yatırım var: Füze ve roket yakıtı tesisi…Tam 1.600 kişilik istihdam yaratacak dev bir proje…

*** Sungurlu’daki, yine Ahlatcı Holding’in dev barut fabrikasından ve Arca’nın kapsül-fişek fabrikalarından sonra, Çorum’u Türkiye’nin en büyük savunma sanayi merkezlerinden biri haline getirecek ve gerçek manada “sanayi kenti” unvanını kazandıracak muhteşem proje.

*** Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın bu projeyi açıklamasından sonra, çeşitli il ve ilçelerden ne kadar cazip tekliflerin geldiğini de yakından izlemekteyiz.

*** Ahlatcı’nın yer talebinin karşılanacağına ve bu yatırımın Çorum’da gerçekleşeceğine yürekten inanmakla birlikte, şu cümleyi de peşinen ifade etmem gerektiğini düşünüyorum: Şeffaf ihale istiyoruz demek, nasıl Çorum’a hızlı tren gelmesin demek gibi bir şey idiyse, bugün bu dev yatırıma “mevzuat hazretleri” vb. gerekçelerle gereken kolaylığı sağlamamak ta, “Çorum sanayi kenti olmasın” demekle eşdeğerdir. Nokta.