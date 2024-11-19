Dünyaca ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 1914’te, I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesinden birkaç hafta önce Bursa’da doğdu.

1919’da 5 yaşına girdiği sırada İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilince, öğretmen olan babası ailesini alarak Çorum’a göçtü.

Eldeki bilgilere göre, ilkokulu, sonradan Tanyeri İlkokulu adını alacak olan Ravza-i Nisvan Okulu’nda okudu. Yurdun düşman işgalinden kurtarılmasından sonra (5. sınıfta iken) aile yeniden Bursa’ya döndü. 1926’da sınavla Bursa Kız Muallim Mektebi’ne girdi. 1935 yılı başında Ankara’da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sümeroloji bölümüne başladı.

1940 yılında okul arkadaşı Kemal Çığ ile evlendi. Yülmen ve Esin isimli iki kızı var.

1972’de Arkeoloji Müzesi’nden emekli oldu.

Sümer ve Hitit kültürlerini tanıtan 13 kitap yazdı.