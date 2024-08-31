Trendyol 1.Lig 4.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında Sakaryaspor'u konuk etti. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 11.dakikasında konuk Sakaryaspor'da Mustafa Pektemek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadeleye 10 kişi devam eden Sakaryaspor 16.dakikada Emre Demir ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi Ahlatcı Çorum FK 37.dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Thomas topu dışarı gönderdi. İlk yarıda kalan sürede başka gol olmayınca Kırmızı-Siyahlılar soyunma odasına 1-0 geride girdi.

İkinci yarıda savunma riskler alarak hücumda daha etkili olan ev sahibi Çorum FK, sağlı sollu ataklarla rakip kalede önemli pozisyonlar buldu. İkinci yarıda oyuna giren Ahmethan Köse ve Thomas ile önemli pozisyonları cömertce harcayan Kırmızı-Siyahlılar dakikalar 90'u gösterdiğinde sağ kanattan gelişen atakta Avounou'nun pasında altı pas üzerinde düzgün bir vuruş yapan Landre Çorum FK'ya beraberlik golünü getirdi. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından ligdeki üçüncü beraberliğini alan Ahlatcı Çorum FK puanını 3'e, konuk Sakaryaspor ise 4'e yülseltti.