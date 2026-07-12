İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'nin faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahbap Derneği'nin faaliyetleri ile yürütülen siber ve mali süreçlere ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında dosyadaki deliller ve alınan ifadeleri değerlendiren savcılığın, Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent hakkında gözaltı talimatı verdiği öğrenildi. Kararın ardından Haluk Levent mali şube polisleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı.

Soruşturmaya ilişkin işlemlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü belirtilirken, dosyayla ilgili incelemelerin devam ettiği kaydedildi. Konuya ilişkin resmi makamlardan ilerleyen saatlerde yeni açıklama yapılması bekleniyor.

KARŞILIKSIZ ÇEK DAVASINDA MAHKUM OLMUŞTU

Gözaltı kararının, Haluk Levent'in kısa süre önce yargılandığı karşılıksız çek davasının ardından gelmesi dikkat çekti. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Levent, 2025 yılında düzenlediği iki ayrı ticari çekin karşılıksız çıkması nedeniyle mahkum edildi.

Mahkeme, biri 19 milyon 987 bin lira, diğeri ise 50 milyon 83 bin lira tutarındaki iki çek nedeniyle Haluk Levent hakkında toplam yaklaşık 70 milyon lira adli para cezası verilmesine hükmetti. Ayrıca Levent hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı da getirildi.

"BENİ BAĞIŞLAYIN" DEMİŞTİ

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Levent, haberlerin doğru olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bahse konu olan çek ile ilgili taksit kararının çıkmasını kendi avukatımız istedi. 24 ay taksitle ödemeler yapılacak, ortada bir sorun yok. 25 yıl sonra tekrar çek ile gündeme geldim. Beni bağışlayın."

CEZA KESİNLEŞİRSE HAPİS YOLU AÇILABİLİR

Mahkemenin verdiği karar henüz kesinleşmedi. Haluk Levent'in kararı istinafa taşıması beklenirken, üst mahkemenin yerel mahkeme kararını onaması halinde ceza kesinleşecek. Kesinleşen adli para cezasının ödenmemesi durumunda ise ilgili mevzuat gereği hapis süreci gündeme gelebilecek.

Öte yandan Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında verilen gözaltı kararına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.