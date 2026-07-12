NATO Zirvesi nedeniyle çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), önümüzdeki haftadan itibaren yoğun bir çalışma temposuna girecek.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, 14 Temmuz Salı günü saat 10.00'da toplanarak en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun teklifini görüşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 552 LİRAYA YÜKSELECEK

Teklifin yasalaşması halinde halen 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı, enflasyon oranındaki artış doğrultusunda 23 bin 552 liraya yükselecek.

12. YARGI PAKETİ GENEL KURUL'DA

TBMM Genel Kurulu ise salı günü çalışmalarına başlayarak 12. Yargı Paketi'ni ele alacak. Pakette, kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen düzenleme de yer alıyor.

Buna göre, haksız menfaat karşılığında banka hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçuna iştirak edenlere verilen cezaların yarı oranında indirilmesi öngörülüyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce açılan davalar da kapsam içine alınacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar ise bozma veya iade kararıyla yeniden ilk derece mahkemelerine gönderilecek.

YARGILAMA SÜRELERİ KISALACAK

Teklifte yargı süreçlerini hızlandırmaya yönelik düzenlemeler de bulunuyor. Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamındaki davalarda duruşmalar arasındaki sürenin üç ayı geçememesi öngörülüyor.

Ayrıca e-Duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek ve ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü bağlantı yoluyla uzaktan yapılabilecek.

Bunun yanı sıra, hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişi görevlendiren hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle görülebilecek dava sayısının da artırılması planlanıyor.

ÖĞRENCİ AFFI DA GÜNDEMDE

Meclis'in önümüzdeki haftaki yoğun gündeminde öğrenci affına ilişkin düzenlemenin de ele alınması bekleniyor. Böylece eğitimine çeşitli nedenlerle ara veren öğrencilerin yeniden üniversitelerine dönüşüne yönelik adımların görüşülmesi planlanıyor.