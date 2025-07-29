Alınan bilgiye göre İnönü Caddesi üzerinde faaliyet gösteren K.K.(59)'ya ait oto galerisi kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kurşunlandı.
Mermilerin isebet ettiği işyerinde hasar meydana gelirken, kırılan camlar nedeni ile K.K., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK