Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli ihalesini bugün gerçekleştirdi.

Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı İnşaatı Yapım İşi, pazarlık usulüyle ihale edildi ve teklifler incelemeye alındı.

Çorum’a ihale müjdesini, Bakan Abdulkadir Uraloğlu ile görüştükten sonra AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı verdi.

İhale Dergisi.Com’un haberine göre, Yapı Merkezi İnşaat – YSE Yapı 75 milyar 352 milyon, REC Uluslararası İnşaat – Cengiz İnşaat ise 84 milyar 500 milyon lira teklif etti.

Kurum olarak Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait ihale, tekliflerin değerlendirilmesinden sonra onaylanacak.