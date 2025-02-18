Geçen sezonun lig aşamasında son 2 deplasman maçını kaybeden Ahlatcı Çorum FK, bu sezon Fatih Karagümrük ve Sakaryaspor’dan sonra Kocaelispor’a da yenilerek son 5 sezonun en kötü deplasman serisine imza attı. Kırmızı-siyahlı ekip, en son pandemi nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda üst üste 4 deplasman yenilgisi almıştı.

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 25.hafta maçında konuk olduğu Kocaelispor’a 2-0 yenilen Ahlatcı Çorum FK play-off yolunda önemli bir yara alırken, bu sonuç kötü bir istatistiği de beraberinde getirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, son 5 sezonun en kötü deplasman serisine imza attı.

25 MAÇTA 38 PUAN

Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, ligin gride kalan 25 haftalık periyodunda 10 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi alarak 38 puan toplarken, attığı 32 gole karşılık 24 gol yedi.

PUANLARIN 15’İ DEPLASMANDA

Ahlatcı Çorum FK, 25 maçın 12’sini deplasmanda oynarken, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve hanesine 15 puan yazdırdı. Attığı 13 gole karşılık kalesinde 14 gol gören kırmızı-siyahlı takım, deplasman puan cetvelinde orta sıralarda yer almasına karşın, son 3 deplasmanda aldığı yenilgilerle kötü bir istatistiğe imza attı.

SON 5 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

Son 5 sezonda, sadece geçen sezon 32.haftada Erzurumspor’a, 34.haftada ise Boluspor’a 2-1 yenilerek üst üste iki deplasman yenilgisi alan Ahlatcı Çorum FK, bu sezon seriyi 3 maça çıkarttı. 21.haftada, 33 dakika 9 kişi mücadele eden Fatih Karagümrük’e 1-0 yenildikten sonra 23.haftada Sakarya’da 2-1 kaybeden Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz Cumartesi günü, 25.hafta maçında konuk olduğu Kocaelispor’a da 2-0 yenildi ve son 5 sezonda geçen sezona ait olan deplasmanda en uzun yenilgi serisini 3 maça çıkarttı.

Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezonki 3 maçlık yenilgi serisi, son 5 sezonun en kötü deplasman performansı olarak kayıtlara geçti.

REKOR 4 MAÇ

Kırmızı-siyahlılar, koronavirüs salgını nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 Sezonunda, biri 3, biri 4 olmak üzere iki kez deplasmanda galibiyet hasreti yaşadılar. 15.haftada Amed Sportif Faaliyetler’e 3-2, 17.haftada Kırklarelispor’a 2-0, 18.haftada ise 1922 Konya’ya 1-0 yenilerek 3 maç üst üste kaybeden Ahlatcı Çorum FK, bu serinin ardından 22.haftada Pendikspor’a 3-2, 24.haftada Başkent Akademi’ye 2-1, 26.haftada Tarsus İdmanyurdu’na 3-0, 28.haftada ise Afyonspor’a 3-10 yenilmişlerdi. Afyonspor maçından sonra pandemi nedeniyle ligler de sonlandırılmıştı.

Ahlatcı Çorum FK, 2020-2021 Sezonun ilk deplasman maçında da Kocaelispor’a 3-0 yenilmiş ve bu karşılaşma ile birlikte deplasmanda en uzun yenilgi serisi 5 maça çıkmıştı. Kötü seri, 14 Ekim’de İnegöl’de alınan 3-2’lik galibiyetle son bulmuştu.