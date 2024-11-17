SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 41. kuruluş yıldönümü için Kıbrıs’ta özel uçuş gerçekleştirdi.

KKTC'nin 41. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Kıbrıs’ta özel bir uçuş yaptı. Uçuşta SOLOTÜRK pilotları Kıbrıs Türklerini selamladı. Uçuş, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. MSB’nin paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41. kuruluş yıldönümünde, SOLOTÜRK nefes kesen gösteri uçuşu yaparak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi selamladı.”

Editör: İHA AJANS