CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve beraberindeki parti yöneticileri, geçtiğimiz günlerde yapılan kongrelerle yeni başkan ve yönetimini belirleyen ilçelere ziyaretlerini sürdürüyor.

CHP’li yöneticilerin sıradaki durağı Laçin İlçesi oldu. Partinin uzun yıllardır ilçe başkanlığı görevini sürdüren Uğur Türkmen, tek liste ile gidilen kongrede güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanı olmuştu.

Uğur Türkmen başkanlığında oluşturulan yönetim kurulunda Ahmet Keleş, Necip Demirel, Naci Gökgöz, Ünal Gökgöz, Duran Kayacı, Sami Şenel, Eflatun Kayacı, Ali Türkmen ve Rifat Gökgöz görev aldı.

Laçin İlçe Başkanı Uğur Türkmen ve yönetimi, mazbata alarak yeni dönem için göreve başladı. CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ise beraberinde heyet de Laçin ilçe yönetimini ziyaret ederek hem kutladı hem de görevlerinde başarı diledi.

Muhabir: Haber Merkezi