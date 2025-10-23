Çorum’un Laçin ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çeltik hasadı döneminde biçerdöver kontrollerini titizlikle gerçekleştirdi. Denetimlerde hem üreticilerin emeğinin korunması hem de verim kayıplarının önlenmesi hedeflendi.

Laçin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, çeltik hasadı döneminde biçerdöver denetimleri aralıksız sürdürüldü.

Yapılan kontroller kapsamında; biçerdöver operatörlerinin belgeleri, hasat sırasında meydana gelebilecek dane kayıpları, ürün kalitesi ve ölçüm kriterleri yerinde incelendi.

Laçin Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Üreticilerimizin sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla bereketli bir sezon geçirmeleri en büyük temennimizdir” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi