3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kapsamında Laçin Atatürk İlk-Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Laçin Gençlik Merkezi iş birliğiyle anlamlı ve renkli etkinliklere imza attı. Okul bahçesine kurulan Empati Parkurları, öğrencilerin bireysel farklılıkları yaşayarak deneyimlemesine olanak sağladı. Öğrenciler, özel gereksinimli bireylerin günlük hayatta karşılaştığı zorlukları uygulamalı etkinliklerle daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Laçin Atatürk İlk-Ortaokulu Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “Hepimiz aynı bahçenin çiçekleriyiz” sözünden hareketle bu etkinliklerin amacının öğrencilerde farklılıkların bir zenginlik olduğu bilincini oluşturmak olduğunu vurguladı.

Okul yönetimi, bu tür farkındalık çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini belirterek tüm öğrencilere duyarlılıkları için teşekkür etti.