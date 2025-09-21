Milli Eğitim Bakanlığı’nın tensip ve olurlarıyla mevcut İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Yıldırım, görevini 18 Eylül 2025 itibarıyla Osmancık Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Aksungur’a devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Hüseyin Aksungur, Adnan Yıldırım’a ilçeye kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. Göreve başlamasının ardından kurum personeli ile bir araya gelen Aksungur, Laçin’de eğitim-öğretim faaliyetlerini daha ileriye taşımak için tüm ekip ile var gücüyle çalışacaklarını belirterek, “Laçin ilçemizde eğitim kalitesini artırmak, öğrencilerimizin akademik ve sosyal başarılarını yükseltmek için tüm ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Eğitimin tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde, çocuklarımızın geleceği için gayret göstereceğiz.” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli de Aksungur’a yeni görevinde başarılar dileyerek birlik ve beraberlik içinde ilçenin eğitimine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Aksungur’un önümüzdeki günlerde ilk resmi ziyaretlerini okullara gerçekleştirerek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelmesi planlanıyor.

Hüseyin Aksungur Kimdir?

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden mezun olan Hüseyin Aksungur, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Coğrafya Öğretimi Yüksek Lisans Programı’nı da tamamladı. 2007 yılından itibaren Osmancık ilçesinde çeşitli kademelerde görev yapan Aksungur, eğitim alanındaki tecrübelerini Laçin’e aktarmayı hedefliyor.

Muhabir: Haber Merkezi