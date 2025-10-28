Laçin Gençlik Merkezi'ndeki kermeste, Laçin Atatürk İlk ve Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulundan eğitimci, veli ve öğrencilerin hazırladığı ürünler satışa sunuldu.

Laçin Gençlik Merkezi Sorumlusu Murat Çetinkaya, AA muhabirine, kermesten elde edilen gelirin Filistin halkı için bağışlanacağını söyldi.

Etkinliğin öğrenciler için önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirten Çetinkaya, "Gençlerimizin sadece akademik değil, ahlaki ve toplumsal değerlere de sahip bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. ÇEDES etkinliği bu anlamda önemli bir farkındalık oluşturdu. Okullarımızın, öğretmenlerimizin ve halkımızın desteğiyle güzel bir birliktelik yaşadık." dedi.

Programa Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan, Laçin İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aksungur, İl ÇEDES Sorumlusu Furkan Türkcan ve Laçin Gençlik Merkezi Sorumlusu Murat Çetinkaya da katıldı.

Muhabir: AA AJANS