Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Aşdağul Beldesi önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Ramazan Erkan’ın vefatından dolayı ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Solmaz, Ramazan Erkan’ın ruhu için ailesi tarafından düzenlenen mevlid yemeğine katıldı.

Solmaz ve beraberindeki partililer ayrıca, geçirdiği ani bir beyin kanaması sonucu hayata veda eden Yakup Genç’in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

CHP’li yöneticiler, her iki ailenin de acısına ortak olarak sabır ve başsağlığı dileklerini paylaştı.

Dinçer Solmaz ve beraberindekiler, daha sonra Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül’ü ziyaret ederek beldenin sorunları ve belediye çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Öncül, ziyaretlerinden dolayı İl Başkanı Solmaz ve diğer parti yöneticilerine teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ