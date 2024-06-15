CHP İl Başkanı Solmaz, birlik ve beraberliğimizin sürekliliği yönünden vazgeçilmez önem taşıyan bayramların toplumun en temel manevi zenginlik kaynaklarından olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı münasebetiyle yazılı bir kutlama mesajı yayınlayan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, “Toplumları bir arada tutan değerlerimize sahip çıkalım” dedi. Bayramların, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların üzüntülerinden uzaklaşarak sevgiyle kucaklaştığı, kitlelerin kaynaştığı, köklü dostlukların kurulduğu sevinç günleri olduğunu kaydeden Solmaz, “Bayramlar, bireyleri ortak duygu ve düşüncelerde buluşturarak, üzüntüde ve kıvançta birleştirmekte, toplumları bir arada tutan değerlerin içtenlikle yaşanmasını sağlamaktadır.

Barışın, kardeşliğin, sevginin, hoşgörünün ve insan olmanın öneminin kavranmasını olanaklı kılan bayramlar, umutları canlandıran, toplumsal barışı güçlendiren, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmayı pekiştiren özel günlerdir. Bizlere sorumluluklarımızı anımsatan bayramların getirdiği huzur ve barış ortamının değerini iyi bilerek, kötülüklerden uzaklaşarak, insanlara iyi davranmayı, doğruluğu bir yaşam ilkesi olarak benimsemeliyiz” dedi.

“BAYRAMLARIMIZ

DEĞERLERİMİZDİR”

“Unutulmamalıdır ki, güçlü bir toplumsal yapının oluşturulması, aklın ve bilimin yol göstericiliğinden ayrılmayan, öz değerlerine bağlı, çalışmayı, güzel ahlaklı olmayı ilke edinen, ulusunu ve yurdunu seven erdemli kuşaklar yetiştirilmesiyle mümkündür” diyen Dinçer Solmaz, toplum yaşamında vazgeçilmez önemi bulunan bayramların, çocuklara tüm gerekleriyle anlatılması, anlamına uygun biçimde yaşatılması, sevgi, saygı ve dostluk bağlarının güçlenmesi amacıyla en iyi biçimde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tüm Çorum halkının bayramını kutlayan CHP İl Başkanı Solmaz, “Mutluluk ve sevincin paylaşıldıkça çoğalacağı unutulmadan, bu bayramı da herkesin aynı sevinç ve coşkuyla kutlayabilmesi dileğiyle, Türk ve İslam dünyasının Kurban Bayramı’nı kutluyor; Bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ