Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, beraberinde parti yöneticileri ile birlikte doğalgaz patlamasının yaşandığı Osmancık Caddesi Hilal Apartmanı ve çevresinde bulunan esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve talepler hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Doğalgaz patlamasının çok geniş bir alanda yaşandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı olayı üzüntüyle öğrendiklerini, bu tür hadisenin bir daha yaşanmamasının en büyük temennileri olduğunu bildiren Solmaz, olayda hayatını kaybeden vatandaşa başsağlığı, yaralılara ve Çorum halkına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Editör: HABER MERKEZİ