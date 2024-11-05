Ziyarette, sendika temsilcileri, Vali Ali Çalgan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, Çorum’un sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak adına her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Vali Çalgan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sendikaların ve işçi temsilcilerinin toplumun önemli dinamikleri olduğunu vurguladı. Ayrıca, işçi haklarının korunması ve iyileştirilmesi noktasında ortak bir anlayışla çalışmanın önemli olduğuna dikkat çekti.

Vali Çalgan, ziyaret sırasında, Çorum’un gelişmesi için sendikalarla sürekli iletişim halinde olacaklarını ve her türlü işbirliği fırsatını değerlendireceklerini ifade etti.

Ziyaretin sonunda, Vali Çalgan, Hüseyin Tanrıverdi ve diğer sendika temsilcilerine teşekkür ederek, Çorum için elbirliğiyle daha güzel projelere imza atılacağına inandığını söyledi.

Editör: Haber Merkezi