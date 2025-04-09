CHP Çorum İl Örgütü, partinin hafta sonu Ankara’da gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultayına güçlü bir destek verdi.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, belediye başkanları, ilçe başkanları, parti yöneticileri, il genel ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Ankara’da kurultaya ve ardından düzenlenen mitinge katıldı. Kurultaya tek aday olarak giren ve 1171 oyla güven tazeleyen Genel Başkan Özgür Özel’i ve bu süreçte büyük bir demokrasi örneği veren tüm kurultay delegelerini yürekten kutladığını ifade eden Dinçer Solmaz, “Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde halkına sırt çeviren harami düzenine hep birlikte son vereceğiz. Hiçbir irade Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesine ipotek koyamaz. Her zaman biriz, daha güçlüyüz. 21.Olağanüstü Kurultayımız ülkemize ve partimize hayırlı olsun” dedi.

Genel Başkanın, Parti Meclisinin ve Yüksek Disiplin Kurulunun tüm kurultay delegelerinin ortak kararı ile belirlendiğini, CHP’nin kurultaydan güçlenerek çıktığını, birlik ve beraberlik içerisinde partiyi ilk seçimlerde iktidara taşıyacaklarını bildiren Solmaz, erken seçim talebini de yineleyerek bir an önce halkın önüne seçim sandığının getirilmesini istedi.

CHP İl Başkanı Solmaz, haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve ekibindeki arkadaşlarının, gazetecilerin, üniversite öğrencilerinin, demokrasi savunucusu mücadele adamlarının derhal serbest bırakılmasını talep etti.

1171 oyla yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel’i kutlayan Solmaz, bu güçlü destekle birlikte CHP’nin iktidar yürüyüşünün daha da ivme kazandığını belirtti.

“Umutla, inançla ve kararlılıkla çıktığımız bu yolda, halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız” diyen Dinçer Solmaz, “Bu karanlık düzeni hep birlikte yeneceğiz. Aydınlık günlerin meşalesini hep birlikte yakacağız” dedi.

Solmaz, Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlatılan imza kampanyasının da tüm hızıyla devam ettiğini bildirerek, kampanyanın 23 Nisan’a kadar devam edeceğini açıkladı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, “19 Mart darbe girişimine karşı partimize, baba ocağımıza sahip çıkan her bir delegemizin cesaretine ve inancına teşekkür ediyoruz. Bu büyük aileye, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet’in yılmaz neferlerine sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana kadar, seçim sandığı milletin önüne gelene kadar durmayacağız!” ifadesini kullandı.