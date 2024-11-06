CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, 2025 bütçesinin ve ödenek dağılımlarının görüşüldüğü, nereye hangi yatırımların yapılacağına karar verildiği İl Genel Meclisi Kasım dönemi toplantılarına katılarak, meclis üyelerine hitaben bir konuşma yaptı.

Önümüzdeki yıl için hazırlanacak bütçe konusunda görüş ve düşüncelerini paylaşan Solmaz, bütçe maratonu ile Çorum’un kaderini ve geleceğini planlama çalışmasının yapıldığına dikkati çekti.

Devletin bir baba rolü üstlendiğini, babanın evlatları arasında hiçbir ayrım yapmadan, adilane bir şekilde davranması gerektiğini ifade eden Solmaz, “Babanın evlatları arasında ayrım yapma, bir evladına az, diğer evladına çok verme lüksü yoktur. Devlet adına yapılan hizmetler, bir baba ağırlığı ile, baba sorumluluğu ile yapılmalıdır. 2025 bütçesini de bu anlayış ve sorumlulukla yapacağınıza inanıyoruz” dedi.

Hizmetlerin baba yüreği, baba zihniyeti ile yapılması gerektiğinin altını çizen Solmaz, bütçe çalışmaları sırasında hangi evladın ihtiyacının daha acil, daha önde olması gerektiğine çok iyi karar verilmesini, hizmetlerin orantılı bir şekilde alınmasının sağlanmasını talep etti.

Solmaz, “Burada atılan imzalar bir babanın evlatlarına bakış açısını ortaya koyacaktır. Evlatlar arası ayrım yaparsak, az alan evlat babasına karşı evlatlığını sorgular. Hizmetlerin orantılı ve adil dağıtılacağına, devlet baba şefkatiyle ödeneklerin belirleneceğine olan inancımla alınacak kararın şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

İl Başkanı Solmaz, ayrıca CHP’li İl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte grup toplantısı yaparak çalışmaları ve gündemi değerlendirdi.

Editör: SELDA FINDIK