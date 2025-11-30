Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan Kurultayı, coşku içerisinde tamamlandı. Genel Başkan Özgür Özel, güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi. Kurultayla partinin yeni programı açıklandı.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve kurultay delegeleri, kurultayda Çorum’u temsil etti.

CHP 39. Olağan Kurultayında geçerli 1333 oyun tamamını alarak 4. kez Genel Başkan seçilen Özgür Özel, “Bu kurultay CHP’nin muhalefetteki son kurultayıdır” dedi.

CHP'nin 'Şimdi iktidar zamanı' sloganı ile düzenlediği 39'uncu Olağan Kurultayı 28 Kasım Cuma günü başladı ve yönetim organlarının seçilmesiyle tamamlanacak. Kurultayda CHP'nin yeni parti programı kabul edilirken, CHP tüzüğü ve yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğe gidilmesinin ardından ikinci gününde devam etti.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Kurultay, gündem maddelerini uygulamak üzere Divan Başkanı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin konuşmasıyla başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay salonuna eşi Didem Özel ile gelerek partilileri selamladı. Parti programı, tüzüğü ve kurultay yönetmeliğinin oylandığı kurultayın ilk günü seyircisiz tamamlanırken, ikinci gün seyirciler salondaki yerlerini aldı. Salona, CHP Gençlik Kollarınca hazırlanan "Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" yazılı ve tutuklu belediye başkanlarının çizimlerinin yer aldığı dev afiş asıldı.

Partililere seslenen CHP lideri Özel, "Bu kurultay partimizin muhalefetteki son kurultayıdır. 40’ıncı kurultay, iktidardaki ilk kurultayımız olacak. Artık iktidar zamanıdır, şimdi iktidar zamanıdır" dedi.

Özel, Kılıçdaroğlu'nun 'CHP arınmalı' açıklamasına da cevap verdi.

Özgür Özel'in konuşmasının ardından çalışma ve hesap raporları ile Kurultay sonuç bildirgesi raporu okunarak görüşüldü ve oylamaya sunuldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde yapılan Genel Başkanlık seçiminde Özgür Özel, bir kez da CHP Genel Başkanlığı'na seçildi. Kurultayın ikinci gününde partinin kayıtlı 1300'ü aşkın delegesi genel başkan seçimini gerçekleştirildi. Özgür Özel, bir yılda üçüncü kez CHP genel başkanı seçildi. Özgür Özel, 1.333 geçerli oyun tamamını alırken, 24 oyda geçersiz sayıldı.

“ÇORUM İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNE HAZIR”

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Çorum İl ve İlçe örgütlerinin iktidar yürüyüşüne hazır olduğunu vurgulayarak, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, birlik içinde, kararlılıkla iktidar yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. 39. Olağan Kurultayımızda yeniden Genel Başkanlığımıza seçilen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i gönülden kutluyorum. Halkımızın yüzünü güldürecek, Cumhuriyetimizi güçlendirecek günleri birlikte kuracağız” dedi.



ÇORUM'DAN DA YOĞUN KATILIM

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın da hazır bulunduğu kurultaya; CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Kurultay Delegelerinin yanı sıra; İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, ilçe başkanları ve bazı parti yöneticisi ile çok sayıda partili katıldı. 19 Ekim'de yapılan İl Kongresi'nde İl Kurultay delegeliklerine; Dinçer Solmaz, Resul Yiğitoğlu, Osman Samsunlu, Gürsel Yıldırım, Utku Ulaş Taşar, Arzum Meryem Akdoğan, Kasım Şahin ve Güngör Atak seçilmişti.

Kurultayla ilgili bir açıklama yapan Genel Başkan Özgür Özel,

“Yol arkadaşlarım; Ben size ilk seçimlere kadar güzel günler vadetmiyorum. Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size mücadele vadediyorum! Ben size onur, haysiyet ve cesaret vadediyorum. Düşmesin bizimle yola, evinde ağlayanların gözyaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşimizi, kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar.

Akın var, güneşe akın. Güneşi zaptedeceğiz, Güneşin zaptı yakın! Bu kurultay CHP’nin muhalefetteki son kurultayıdır. Çökmüş bir sisteme karşı umudu örgütlemek, demokrasiyi, hukuku, refahı ve adaleti yeniden inşa etmek için ‘Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye’ diyerek yola çıkıyoruz. Milletin programını, milletin iktidarıyla hükümet programına dönüştüreceğiz!” ifadesini kullandı.