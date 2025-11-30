Saadet Partisi Çorum İl Teşkilat Başkanı Orhan Sakınmaz, Katolik lider Papa 14. Leo’nun Türkiye temaslarına sert tepki göstererek, ziyaretin, Türkiye’nin egemenlik haklarını hedef alan küresel bir projenin parçası olduğunu söyledi.

İznik Konsili’nin 1700. yıldönümü nedeniyle Türkiye’ye gelen Papa’nın sadece ruhanî bir lider değil, aynı zamanda küresel bir siyasî aktör olduğunun altını çizen Orhan Sakınmaz, “Diyalog ve barış söylemleri arkasına gizlenen bu temas, topraklarımız üzerinde icra edilen çok yönlü siyasî bir operasyondur.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EGEMENLİK

HAKLARI HEDEF ALINIYOR!”

Papa ziyaretinin, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un ekümeniklik iddiasını meşrulaştırma girişimi olduğunu da vurgulayan Sakınmaz, “Türkiye Cumhuriyeti topraklarında hiçbir kuruma ekümenik statü tanınmamıştır ve tanınmayacaktır. Bu yetki Lozan’da kayıt altına alınmıştır ve yalnızca Türk devletine aittir. İznik’in, ‘Hıristiyanlığın ortak mirası’ diye pazarlanması ve ekümeniklik dayatması, egemenliğimize yönelmiş ciddi bir tehdittir.” diye konuştu.

Saadet İl Teşkilat Başkanı Sakınmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu görüşleri dile getirdi:

“Papa aynı zamanda Vatikan devlet başkanıdır. Vatikan, Siyonist ittifakın bir parçasıdır. Dolayısıyla Papa’nın Türkiye ziyaretini tamamen ‘turistik amaçlı’ görmeyi yanlış buluyoruz. Bu ziyaretin ‘dini bir hüviyetle’ yapıldığı söylense de açıkça bir siyasi güç gösterisine ve etki alanı oluşturma operasyonuna dönüştüğünü görüyor ve bunu reddediyoruz. Diyalog ve barış söylemleri arkasına gizlenen bu temas, topraklarımız üzerinde icra edilen çok yönlü siyasi bir operasyondur. Papa ziyareti turistik bir gezi değil, siyasi bir stratejidir. Ekümeniklik iddialarını uluslararası platformda meşrulaştırma girişimidir. İznik hiçbir şekilde ekümenikliğin ve İkinci Vatikan’ın adresi olamaz. Bu ziyaret, siyasi hesaplarla örülmüş, dinî ziyaret kisvesiyle yumuşatılmış bir projenin parçasıdır. Eğer ille bir diyalogdan bahsedilecekse, Vatikan önce Haçlı Seferleri’nin bu topraklarda sebep olduğu kan ve gözyaşının günahlarıyla yüzleşmelidir.”

“BOP’UN YENİ BİR AYAĞI”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın, “İznik’te yeni bir Vatikan mı kuruluyor?” şeklinde gündeme taşıdığı endişelere atıfta bulunan ve Millî Görüş Lideri Necmettin Erbakan’ın “Papa ne zaman Türkiye’ye gelse Bizans’ı hortlatma plânının ve Büyük Ortadoğu Projesi’nin dinî temsilcisi olarak gelir.” sözünü anımsatan Orhan Sakınmaz, “Bu ziyaret, ‘Dinler Arası Diyalog’ adı altında yürütülen Siyonist bir projenin yeni bir aşamasıdır. Hükûmetin, ‘prestij getirir’ ve ‘ayin semboliktir’ yaklaşımları da son derece sakıncalıdır. İznik Konsili’nin 1700. yılı bahanesiyle Haçlı zihniyetine yeni bir zemin oluşturmak istenmektedir.” şeklinde konuştu.

“AKIL TUTULMASI VE

HİDAYET KARARMASI”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki programda Papa’nın gelişi beklenirken, “Taleal Bedru Aleyna (Ay Doğdu Üzerimize)” adlı ilâhinin seslendirilmesini de eleştiren Saadet Partisi İl Teşkilat Başkanı Orhan Sakınmaz, “Hicret döneminde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Medine’ye gelişini kutlayan bir methiyenin, Papa’yı karşılarken icra edilmesi kabul edilemez. Bu akıl tutulmasıdır, bu hidayet kararmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ