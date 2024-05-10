14. ve 15. Dönem (1969-77) CHP Çorum Milletvekili, SODEP kurucularından, SHP’nin ilk Genel Sekreteri, 12 Haziran 2015 tarihinde 86 yaşında kaybettiğimiz merhum Cahit Angın’ın eşi Sıdıka Solmaz Angın’ın cenazesi, bugün Ankara’da defnediliyor.
İsmet ve Tayfun Angın’ın anneleri olan, 90 yaşında kaybettiğimiz Solmaz Angın’ın cenazesi, bugün, Cebeci İsmet Oğultürk Camii’nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Haber Merkezi