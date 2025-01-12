Ayrıca, 16 adet ateşli silah (6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 8 tüfek), 7 adet kesici-delici alet,8 adet şarjör, 203 adet fişek (149 adet tabanca fişeği ve 54 adet av fişeği), 70 adet sentetik ecza maddesi, 0,4 gr metamfetamin,15 kg tütün, 30.000 adet kaçak makaron sigara, 2 adet payp ele geçirildi.

Trafikte ise 2 bin 950 araç kontrol edilerek 10 araca 346.750 TL idari para cezası uygulandı.

İl merkezinde 92 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapılarak, uygulamalarda 32 kahvehane/kıraathane, 25 kafe, 28 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildiği belirtildi.

Editör: HABER MERKEZİ