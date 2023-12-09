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İl merkezinde vatandaşın asayiş ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen görevler kapsamında; meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde yine çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Çorum il merkezinde Asayiş ekiplerinin 1-8 Aralık tarihleri arasında yaptığı çalışmalar neticesinde 19 adet ateşli silah, 4 adet şarjör, 133 adet fişek, 3 adet kesici ve delici alet, 3 adet telsiz, 77 adet sentetik ecza maddesi, 0.43 gram Metamfetamin ve 23.1 gram esrar maddesi ele geçirildiği vurgulandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir” görüşüne yer verildi.