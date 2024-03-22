Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi işbirliğinde düzenlenen “Nevruz” kutlaması Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Daha sonra okul bahçesinde yapılacağı duyurulan ancak baharı beklerken kışın geri gelerek kar yağışının olduğu kutlamanın bir bölümü salonda gerçekleştirildi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programa Vali Yardımcısı Bayram Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Çorum Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisi ile renk kattığı, öğrencilerin çeşitli şiirleri seslendirdiği programda açılış konuşmasını ise Okul Müdürü Murat Küçükahıskalı yaptı. “Tabiat ile iç içe, kucak kucağa yaşayan, toprağı "ana" olarak vasıflandıran Türk'ün düşünce sisteminde "baharın gelişi" elbette önemli bir yere sahip olacaktı. Nevruz, Türk dünyasının kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna kadar uzanan engin coğrafyada yaşayan toplulukların pek çoğu tarafından yaygın olarak kutlanan bahar bayramıdır. Atalarımız; yeni bir hayat, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihi günü, ayni zamanda Ergenekon'dan çıkış bayramı olarak da kutlamışlardır. Bayram; birlikte sevinme, neşelenme ve eğlenme demektir. Bir ortak kültür ve zenginlikler yumağı olan bu anlamlı bayramı, sonsuza dek kutlayabilmemiz, bireysel ve toplumsal sevgi, saygı, hoşgörü, birlik, barış, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma içinde yaşama isteğimize ve bilincimize bağlıdır. Cömertliğiyle bizi bağrında barındıran doğa ve onu sevgi ve özenle Nevruzun bolluk ve bereketi müjdeleyen sıcak günlerini, mutlulukla geçirebilmemiz için tüm güzellik ve çevremizle tam bir uyum içinde yasamamız korumamız gerekmektedir” dedi.



Kültür ve Turizm Müdürü Bektaş ile Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Atiye Nazlı’nın “Türk kültüründe Nevruz” konulu konuşmalarının ardından okul bahçesinde nevruz ateşi yakılarak protokol üyeleri tarafından demir dövüldü. Yumurta tokuşturulan etkinlikte Atiye Nazlı’ya Vali Yardımcısı Bayram Köse tarafından plaket takdimi de yapıldı.