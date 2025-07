Gelecek Partisi İl Başkanı Softa konuyla ilgili bir açıklama yaparak: “Emeklilere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 93. Maddesi gereğince bağlanan aylık ve ödenekler haczedilemez!” hükmünü hatırlattı ve bu hükme aykırı olarak önceden yapılan anlaşmaların da geçerli olmayacağını bildirdi.

Fatih Softa, “Gelecek Partisi her zaman ezilen toplum kesimlerinin yanında yer almaya devam edecektir” dedi.

Softa’nın konuyla ilişkin basın açıklaması şu şekilde:

“EMEKLİLER HAYAL

KIRIKLIĞINA UĞRADI”

“Son yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu kötü ekonomik gidişatın tüm yükü emeklilerimizin, asgari ücretle çalışan milyonlarca insanımızın, bordro mahkumu işçi ve memurumuzun, dar gelirli milyonlarca vatandaşımızın sırtına yüklenmiştir.

Bu kötü gidişatın içinde hayatta kalma mücadelesi veren emeklilerimize temmuz ayında zam, refah payı ve ikramiye müjdesi beklerken Yargıtay tarafından veriler bir karar ile emeklilerimiz sükutu hayale uğramıştır.

“EMEKLİ MAAŞLARINA BLOKE

KARARI HAKSIZ VE HUKUKSUZ”

Yargıtay’ın verdiği bu karar doğrultusunda bundan sonra; bankalar emekli maaşlarından bloke yoluyla doğrudan el koyarak alacak tahsili yapabilecek.

Bu haksız ve hukuksuz karara karşı Gelecek Partisi olarak ses yükseltiyoruz. Emeklilere “5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 93. Maddesi gereğince bağlanan aylık ve ödenekler haczedilemez.!”

Bu hükme aykırı olarak önceden yapılan anlaşmalar da geçerli değildir. Bu açık kanun hükümlerine rağmen Yargıtay Genel Kurulunun bankaları kayıran emekliyi ezen kararını reddediyoruz.

Gelecek Partisi olarak her zaman emeklilerimizin, çalışanların, toplumun dar gelirli tüm kesimlerinin yanında olmaya, haksızlıklara dur demeye ve bu mücadelemiz sonucunda kazanılacak tüm haklar için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Gelecek Partisi her zaman ezilen toplum kesimlerinin yanında yer almaya devam edecektir.”

Muhabir: Haber Merkezi