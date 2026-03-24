Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı bulunan meslek odalarının olağan kongre süreci bugün yapılacak olan genel kurul ile tamamlanacak.

Çorum Sobacılar, Çilingirler ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, bugün (24 Mart 2026 Salı günü) saat 11.00’de Afra Düğün Salonu’nda yapılacak genel kurulda yeniden aday olduğunu belirterek tüm üyeleri davet etti.

Görevde bulunduğu sürede oda üyelerine ve meslektaşlarına en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten İlhan, “Dar bütçeyle odamızı ayakta tutmaya çalıştık. Ekonomik zorluklara rağmen esnafın yanında olmaya devam ettik ve ediyoruz” dedi.

Oda üyelerinin uygun koşullarda işyeri sahibi olunabilmesi için önemli bir projeyi başlattıklarını da söyleyen İlhan 20 esnafın işyeri sahibi olacağını ve odanın bir de toplantı salonuna kavuşacağını bildirdi.

Yeni dönemde de esnafın talepleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Hasan İlhan, işyeri sayısını artırmayı ve oda üyelerinin ihtiyaç duyduğu yeni projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Muhabir: SELDA FINDIK