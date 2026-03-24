Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da esnaf odaları 2026 yılında sandık başına gitti.

Çorum merkez ve ilçelerinde toplam 40 esnaf odasının olağan genel kurullarına 1 Ocak itibariyle başlanırken, son genel kurul heyecanı da dün Çorum Sobacılar, Çilingirler ve Tenekeciler Odası’nda yaşandı.

Kongrede mevcut oda başkanı Hasan İlhan ile Abdullah Uyar başkanlık için yarıştı. 272 üyenin bulunduğu odanın yapılan genel kurulunda 146 oy alan Abdullah Uyar yeni başkan seçilirken, Hasan İlhan ise 91oy aldı.

Çorum Sobacılar, Çilingirler ve Tenekeciler Odası’nın olağan kongresi Afra Düğün Salonu’nda divan heyetinin teşekkülü ile başladı. Divan Başkanlığı’na Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli’nin yaptığı seçimde divan üyeliklerine ise Salih Güneş, Adem Yılmaz, Osman Koç ve Ahmet Çakal seçildi.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulu üyeler ile birlikte çok sayıda esnaf odası başkanı da ilgiyle takip etti.



Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları, gelir-gider ve bilançonun ayrı ayrı okunarak ibra edilmesi ile devam edilen genel kurulda ardından tahmini bütçe, yeni dönem çalışma raporunun okunarak oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun huzur hakkı ücretlerinin belirlendiği kongrede başkan adayları Abdullah Uyar ve Hasan İlhan birer konuşma yaptı.

Demokrasi şölenine katılan oda üyeleri ve davetlileri selamlayan Abdullah Uyar konuşmasında seçimin sonucunun önemli olmadığını, kongrenin gelecek adına yaşadıkları sorunlara çözümüne katkı sunmasını diledi. Uyar seçilmeleri halinde ayrım yapmadan tüm üyelere hizmet edeceklerini, daha aktif bir oda olma hedefi ile yola çıktıklarını ve kapılarının tüm esnafa açık olacağını vurguladı.

Daha sonra söz alan Hasan İlhan ise görevde bulunduğu sürede oda üyelerine ve meslektaşlarına en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Oda üyelerinin uygun koşullarda işyeri sahibi olunabilmesi için önemli bir projeyi başlattıklarını da hatırlatan İlhan 20 esnafın işyeri sahibi olacağını ayrıca odanın toplantı salonuna kavuşacağını vurguladı.

Yeni dönemde de esnafın talepleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Hasan İlhan, işyeri sayısını artırmayı ve oda üyelerinin ihtiyaç duyduğu yeni projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Buna göre Abdullah Uyar başkanlığındaki oda Yönetim Kurulu Ahmet Çatal, Mustafa Alıcı, Seyit Tekel, Murat Bektaş, Aşur Gül ve Gökhan Temür’den oluşurken, Denetim Kurulu’na da Mahmut Kıdış, Hüseyin Demir ve Bilal Işık seçildi.