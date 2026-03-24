Ziyarette, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı ve Ahlatcı Holding CEO’su Kadri Samsunlu ile bir araya gelen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Huseyin Gelis ve beraberindeki heyet, holding şirketlerinde dijitalleşme, otomasyon ve modern proses teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik konuları ele aldı. Görüşmelerde, iki kurum arasındaki mevcut iş birliğinin daha da ileri taşınması hedefi öne çıktı.

Heyet, ilk olarak Sungurlu’daki GoldForce Barut Fabrikası’nı gezerek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Fabrika Genel Müdürü Mehmet Tök tarafından yapılan sunumda tesisin faaliyetleri aktarıldı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ahlatcı Holding CEO’su Samsunlu, güçlü paydaşlıkların iş dünyasında önemli bir kaldıraç görevi gördüğünü belirterek, Siemens ile uzun yıllardır süregelen verimli işbirliklerinin yeni projelerle devam edeceğini ifade etti.

Program kapsamında Ahlatcı Holding’in altın rafinerisi ve kuyum üretim tesislerini de inceleyen Huseyin Gelis, burada yürütülen faaliyetleri “Endüstriyel Zanaatkârlık” olarak nitelendirdi. Gelis’in bu ifadesinin, holdingin kurucusu Ahmet Ahlatcı’nın vizyonunu yansıttığı vurgulandı. Bu yaklaşımın, geleneksel ustalık ile ileri mühendislik ve teknolojinin birleşimini temsil ettiği belirtildi.

Ziyarete ayrıca Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı ve şirket yetkilileri de katıldı.

