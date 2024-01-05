Sungurlulu inşaat işçisi Mansur ve Tuğba Çalış’ın SMA hastası oğlu İbrahim Çalış için Valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyasında, hayırseverlerin yardımıyla 1 milyon 800 bin dolar toplanarak mutlu sona ulaşılmıştı. Minik İbrahim tedavi için 15 Aralık 2023 tarihinde ailesiyle birlikte Dubai’ye uçmuştu.



ÇALIŞ AİLESİ

MÜTEŞEKKİR

Baba Mansur Çalış yaptığı açıklamada, İbrahim’in ilacına kavuştuğunu, doğum gününde çifte kutlama yaptıklarını söyledi. “Küçük bir kutu ilaç 55 milyon lira” diyen baba Mansur Çalış, “1 yıl boyunca gece gündüz, bir an bile bıkmadan, usanmadan çalıştık, çabaladık. Şimdi ise İbrahim'in damarlarında çok şükür. Biz bu anı çok bekledik. Her damlası şifa olsun. İbrahim’in doğum gününde bize bu sevinci lütfeden Rabbime şükürler olsun. 1 TL dahi desteği olan, yayına katılan, kermes açan, paylaşım yapan, stant açıp kumbara dağıtan, İbrahim'e dua eden, umut olmaya vesile olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.