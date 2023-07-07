Kurban Bayramı öncesi, “Kurban derilerinizi Sungurlu’nun evladına bağışlayın” çağrısında bulunulmuştu. Çok sayıda vatandaş bu yıl Kurban derilerini SMA hastası İbrahim Çalış bebek için bağışladı. Bayram süresi boyunca İbrahim bebeğin gönüllü abileri, Cumartesi Pazarı yanında ve birçok eve giderek kurban derilerini topladı. Kurban derilerinden elde edilen 7 bin 770 dolar İbrahim bebeğin yardım hesabına yatırıldı.

İbrahim bebeğin babası Mansur Çalış, “Kurban derilerinin bağışlanması noktasında Sungurlu halkı destek verdi. Bu süreçte, Sungurlulu hemşehrilerimizin gösterdikleri yakın ilgiye, emeği geçen gönüllülerimize teşekkür ediyorum” dedi.