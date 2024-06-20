Çorum’un Osmancık İlçesinde Yasemin ve Hasan Bostancı’nın çocukları Ege Bostancı için Sungurlu Atatürk Meydanı’nda geçtiğimiz günlerde kermes düzenlendi.

Kermese gönüllüler ve Sungurlu halkı yoğun ilgi gösterdi ve minik Ege’nin tedavisi için 43 bin 500 lira toplandı.

Baba Hasan Bostancı, “Herkesten Allah razı olsun. Lütfen yardımlarınızı bekliyoruz. Sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var. Biz anne baba olarak çok zor durumdayız. 27 aylık çocuğumuz SMA kas hastası yürüyemiyor. Sağlık sorunları giderek artıyor. Kampanyamızı bir an evvel bitirmemiz gerekiyor.” dedi.

EGE İÇİN SİZDE DESTEK OLABİLİRSİNİZ:

TL İBAN: TR76 0013 4000 0234 6220 6000 01

USD İBAN: TR49 0013 40000234 6220 6000 02

EURO İBAN: TR22 0013 40000234 6220 6000 03

GBP İBAN: TR92 0013 40000234 6220 6000 04