Ispartaspor galibiyetinin ardından Kadeş Meydanı'nda gerçekleşen kutlamalara katılan Başkan Oğuzhan Yalçın'a taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Eşi Esra Yalçın ve 2 çocuğu ile birlikte platforma çıkan Oğuzhan Yalçın duygu dolu anlar yaşadı. Konuşması öncesi çalan şarkıya eşlik eden Yalçın daha sonra taraftara seslendi. Kaptan Murat Yıldırım ile omuz omuza verdikleri yolculukta mutlu sona ulaştıklarını ifade eden Başkan Yalçın, "Hep berabere bir yola çıktık. Birlikte başaracağız dedik ve birlikte başardık. Çoğu taraftarımızın elinde büyüyen biri olarak yaşanan tablo beni gururlandırdı. Ben sizlere bu sene şampiyon olacağız demiştim. Bunu da başardık. Sizlere mahcup olmadım.

Şimdi bana 2 sene müsaade edin. 2 sene sonra bu meydan değil, tüm Çorum bize yetmeyecek. Çünkü biz Süper Lig'e çıkacağız. Size sözüm olsun bu takımı Süper Lig'e de çıkartacağız. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi sabaha kadar eğlenin ama yarın unutun. Çünkü yeni sezona başlayacağız. Bizim için şampiyonluklar artık bu kadar az olmayacak. Hepiniz Allah'a emanet olun" dedi.

(Rıfat KARA)