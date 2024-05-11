Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde haftalar önce Play-Off’u garantileyen Ahlatcı Çorum FK, normal sezonun son maçına bugün Bolu’da çıkacak. Final bileti almak isteyen kırmızı-siyahlı ekip, play-off mücadelesi veren ve kazanmaktan başka yolu bulunmayan Boluspor karşısında galibiyet arayacak.

Deplasmanda son dakika golüyle aldığı 2-1’lik Erzurumspor yenilgisinden sonra geçtiğimiz hafta da sahasında Şanlıurfaspor’la 1-1 berabere kalarak final biletini bir türlü cebine koyamayan Ahlatcı Çorum FK’nın, bugün Bolu’da kazanıp, rakiplerinin alacağı sonuçları beklemekten başka şansı bulunmuyor. Bu doğrultuda, tüm hesapların galibiyet üzerine yapıldığı Ahlatcı Çorum FK’da Geraldo’nun sakatlığı tam olarak geçmedi. Angolalı oyuncunun maçın gidişatına göre ikinci yarıda görev alabileceği belirtildi. Şanlıurfaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kerem ise forma giyemeyecek.

Play-off bileti için Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile çekişen Boluspor’un da galibiyetten başka şansı bulunmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip Çorum FK’yı yenip rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.

56 puanlı 5.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 50 puanlı 9.sıradaki Boluspor arasında bugün Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi Süper Lig hakemlerinden Mert Güzenge yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Mert Güzenge’nin yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Ogün Kamacı ve İzmir bölgesinden Emir Eray Eyisoy yapacak. Kocaeli bölgesinden Abdulbaki Ayyıldız ise meçte dördüncü hakem olarak görev alacak.