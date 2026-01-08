Yaklaşık 2,5 yıldır Büyük Birlik Partisi Çorum İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Yandım, aynı zamanda avukat, arabulucu ve bilirkişi olarak Çorum’da mesleğini icra ettiğini ifade etti.

“HUKUK ZOR, SİYASET SORUMLULUK İSTER”

Mesleği ile siyaset arasında kıyaslama yapan Yandım, hukukun teknik olarak daha zor bir alan olduğunu ancak siyasetin çok daha ağır bir sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, “Siyaset, insanlara çözüm üretebildiğiniz ölçüde sizi mutlu eden bir alan. Ülkenin sorunlarına katkı sunabildiğimiz her an, yaptığımız işin anlamı artıyor” dedi.

“BU DAVADA BAŞLANGIÇ ŞEHİTLERİMİZİ ANMAKTIR”

Büyük Birlik Partisi’nin siyasi duruşunun temelinde vefa ve milli hafıza olduğuna dikkat çeken Yandım, “Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nu, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ebediyete irtihal etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anarak konuşmaya başlamak bizim için bir görevdir. Bunu bir gelenek, bir duruş olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“BBP, İLKELERİ OLAN BİR SİYASİ HAREKETTİR”

Yandım, Büyük Birlik Partisi’nin günlük siyasetin ötesinde, değerleri ve ilkeleri olan bir siyasi hareket olduğunun altını çizerek, Çorum’da da bu anlayışla çalıştıklarını vurgulayarak, “Bizim siyasetimiz; makam için değil, millet için yapılan bir siyasettir. Bu çizgiden sapmadan yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK