Edirne'nin Havsa ilçesinde ailesinin yemeklerine siyanür kattığını söyleyerek annesini baltayla, ağabeyini biber gazı ve bıçakla yaralayan, babası tarafından kızgın yağ dökülerek etkisiz hale getirilen şüpheli O.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
ANNE 20 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Yaralı ağabey ve baba hastanedeki tedavilerinin taburcu olurken, baltayla ağır yaralanan anne Şennur Çepkenli, 20 gündür hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Çepkenli, Cumhuriyet Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.
Muhabir: İHA AJANS