Japon otomobil devi Mitsubishi, Avrupa pazarında önemli bir karar aldı. Şirket, 2023 yılında Renault iş birliğiyle yeniden satışa sunduğu Colt modelinin fişini çektiğini duyurdu. Mitsubishi Avrupa CEO’su Frank Krol, Colt’un “markanın geçmişini ve imajını daha iyi yansıtacak gövde tipleri” üretmek için emekliye ayrıldığını açıkladı.

COLT’UN SATIŞLARI DURUYOR

Renault Clio platformu üzerine inşa edilen Colt, Avrupa’da yeniden piyasaya sürüldüğü 2023’ten bu yana yaklaşık iki yıldır satıştaydı. 2025’in ilk 8 ayında, Mitsubishi’nin Avrupa’daki en çok satılan modeli olmasına rağmen üretimden kaldırılması dikkat çekti.

MİTSUBİSHİ’NİN STRATEJİSİ: SUV’LERE YÖNELİM

Mitsubishi, son yıllarda özellikle SUV segmentine ağırlık verme stratejisini benimsedi. Yeni Eclipse Cross’un tanıtımında da CEO Frank Krol, Avrupalı müşterilerin daha çok pratik gövde tiplerini tercih ettiğini vurgulamıştı. Bu nedenle Colt gibi hatchback sınıfındaki modeller yerine SUV’lerin öne çıkarılması planlanıyor.

RENAULT İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

Her ne kadar Colt satıştan çekilmiş olsa da Mitsubishi’nin Renault ile olan iş birliği hız kesmeden sürüyor. ASX modeli, Renault Captur tabanlı olarak satışta. Grandis modeli, Renault Symbioz platformu üzerine geliştirildi. Yeni tanıtılan Eclipse Cross, Renault Scenic E-Tech altyapısını kullanıyor. Bu iş birliği kapsamında Mitsubishi, ürün gamını çeşitlendirmeye ve Avrupalı müşterilerin taleplerine uygun modeller sunmaya devam edecek.