Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan “Karakucak Güreş Yıldızlar Türkiye Şampiyonası” Çorum'da düzenlendi. Çorum'un, Mecitözü ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonada sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

Şampiyonaya Sivas'ı temsilen katılan sporcular da büyük başarı elde etti. Sporcular, kendi kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Sivaslı sporculardan Turan Yiğit Sarıkaya, Halil Gül, Mehmetcan Yasak ve Mustafa Eren Kama, Türkiye üçüncüsü oldular ve Sivas'a madalya ile döndüler.

Editör: İHA AJANS