Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversitenin bilimsel sıralamalardaki performansını değerlendirdiği açıklamasında, son 10 yılda istikrarlı bir yükseliş yaşandığını belirtti. Türkiye’deki üniversite sayısı artmasına ve değerlendirme kriterlerinin zorlaşmasına rağmen, Hitit Üniversitesi'nin URAP sıralamalarında da önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

“URAP VERİLERİNE GÖRE %100’LÜK İYİLEŞME SAĞLANDI”

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı tarafından yayımlanan sıralamaları referans alan Öztürk, Hitit Üniversitesi’nin yıllar içindeki değişimini özetleyen Öztürk, “2021 yılında üniversitemiz, Türkiye genelindeki ilk %30’luk dilime girmeyi başardı. 2024 verilerine göre ise üniversite, %36 bandında yer alarak 10 yıl öncesine göre %100’lük bir ilerleme kaydetti” dedi.

“ELEŞTİRİMİZ METODOLOJİYE”

Öztürk, URAP sıralamalarının öğrenci anketleri gibi dar veri temelli ölçümlerle yapılmasının yanıltıcı olabileceğini ifade etti. 2024 yılında yapılan bir öğrenci anketine katılım oranının sadece %1,43 olduğunu hatırlatan Öztürk, şu sözlerle eleştirilerini dile getirdi:

“Bir üniversiteyi %1’lerde kalan öğrenci temsiliyle değerlendirmek, ne akademik veriye ne de bilimsel değerlendirme yöntemlerine uygun düşmemektedir.”

“YÖK’ÜN ÖNERDİĞİ KURUMLAR: THE VE QS”

Rektör Öztürk ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’nun da uluslararası meşruiyeti yüksek sıralama kuruluşlarını esas aldığını hatırlattı. QS World University Rankings ve Times Higher Education (THE) gibi kurumların dikkate alındığını belirterek, bu alanda elde edilen başarıların daha kıymetli ve geçerli olduğunu söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi