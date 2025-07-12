Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin yapılan eleştirilere detaylı verilerle yanıt verdi. Üniversitenin son 6 yılda ciddi bir büyüme yakaladığını belirten Öztürk, “Her yıl %100’e yakın doluluk oranı yakalıyoruz. Öğrenci sayımız da düzenli olarak artıyor” dedi.

“ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI, DOLULUK %100’E YAKLAŞTI”

2019 yılında 15 bin olan öğrenci sayısının 2025 Haziran itibarıyla 19 bine ulaştığını açıklayan Rektör Öztürk, 2022, 2023 ve 2024 tercih dönemlerinde de üniversitenin tüm programlarında neredeyse tam doluluk oranına ulaştığını bildirdi.

2019’da 255 olan uluslararası öğrenci sayısının 2025 itibarıyla 1157’ye çıktığını kaydeden Öztürk, “Bu öğrencilerin Türkiye ekonomisine katkısı ise 210 milyon TL olarak hesaplandı” dedi.

“FAKÜLTE KAPANMADI, AKSİNE YENİ PROGRAMLAR AÇILDI”

“Fakülteler kapandı” iddiasına da net yanıt veren Öztürk, hiçbir fakülte ya da eğitim biriminin kapatılmadığını, yalnızca 3 enstitünün Lisansüstü Eğitim Enstitüsü çatısı altında birleştirildiğini söyledi.

2019-2025 arasında üniversite bünyesinde 15 önlisans, 9 lisans, 32 lisansüstü olmak üzere 56 yeni program açıldığını söyleyen Öztürk, “Mevcut pasif 13 program yeniden aktif hâle getirilerek öğrenci alımına başlandı. Yapay zekâ alanında 2 lisans ve 1 önlisans programı açıldı. Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde uygulamalı mesleki eğitim modeli başlatıldı” dedi.

“TIP FAKÜLTESİNDE HEM LİSANS HEM UZMANLIK EĞİTİMİ”

Tıp Fakültesi bünyesinde 19 ana bilim dalında 187 uzmanlık öğrencisinin eğitim aldığını söyleyen Öztürk “Bunlardan 2’si Gastroenteroloji alanında yan dal yapıyor. Fakülte 2020’den bu yana 74 uzman doktor mezunu verdi.

Tıp Fakültesinde halen 903 öğrenci lisans düzeyinde öğrenim görüyor.

2023’ten bu yana 269 öğrenci mezun oldu. Fakülte, 2024 TUS Klinik Tıp Puanına göre 36. sırada yer alıyor (64 devlet üniversitesi arasında)” dedi.

AKREDİTASYON VE AVRUPA’YA AKADEMİK PASAPORT”

Üniversitenin kalite güvencesi konusunda da ciddi adımlar attığını kaydeden Prof. Dr. Öztürk, şunları dile getirdi:

“13 program akredite edildi. İlahiyat Fakültesi, uluslararası akreditasyon alan ilk fakülte oldu. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tüm programlarıyla akreditasyon aldı. Sosyal Bilimler, Teknik Bilimler ve Sağlık Hizmetleri MYO’daki toplam 6 program, 2 yıl süreyle akredite edildi.

Ayrıca, Hitit Üniversitesi birçok programıyla Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu almaya hak kazandı. Bu logoyu taşıyan diplomalar, Avrupa'da geçerli “akademik pasaport” anlamına geliyor.

TYÇ logolu programlar arasında şunlar yer alıyor:

İlahiyat, Tarih, Bilgisayar Programcılığı, Medya ve İletişim, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, İnşaat Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği.

İktisat, Arkeoloji, Türk Dili ve Edebiyatı gibi bölümler için de logolama süreci sürüyor.”

Muhabir: Haber Merkezi