Belediye Meclisi’nde gündem dışı söz alan Özbal, yapılan bisiklet yollarının yetersiz olduğunu kaydederek, “Bisiklet için uygun bir coğrafyaya sahibiz ama bisiklet yollarımız yok. Yapılan yollar yeterli değil. Ana yola yapıyorsunuz ara yola ise bisiklet yolu yapılmıyor” dedi.

Çorum’un muhtelif yerlerinde toplu taşıma için bilet dolum merkezlerinin bulunduğunu, en işlek 3 bölgeye makineler konulduğunu kaydeden Özbal, “Bilet yüklemesi yapılırken sıralar oluşuyor ve hiç bitmiyor. Çorum henüz bu uygulama hazır değil gibi gözüküyor. Bunların yanı sıra nakit dolum işlemlerinin de yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Özbal, son olarak sinekle mücadelede yoğun çalışıldığını ama yetersiz kalındığını belirterek, vatandaşların sinekten şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Editör: HABER MERKEZİ