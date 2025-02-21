Çorumlular, ilimizin plaka numarası olan 19’u çok severler ve yeri geldikçe anlamlar yüklemekten de geri durmazlar. Örneğin, gurbette yaşayan Çorumlular, 19 plakalı bir araç görünce hemen heyecanlanırlar, “Acaba tanıdık bir hemşehri mi?” diye meraklanırlar, görüşmeye çalışırlar.

Çorumluların çeşitli vesilelerle bir araya geldiği toplantılarda da, bir dönem Ankara’da düzenlenen hemşehri yemeklerinde olduğu gibi, “her ayın 19’unda, saat 19’unda” sloganı kullanılır. Nitekim, Ankara Sincan’daki Çorum İli ve İlçeleri Yardımlaşma Derneği’nin yemeğinde de, tarih ve saat bu şekilde belirlendi.

Sincan Kültür Evi’nde düzenlenen Çorumlular Gecesi’ne, Sincan Kaymakamı, hemşehrimiz Levent Kılıç, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Mamak Belediye Başkanı, hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin başta olmak üzere, çok sayıda Çorumlu katıldı. Çorum kültürünün ve geleneklerinin yaşatıldığı gecede, konuklara Çorum’a özgü yemekler ikram edildi.