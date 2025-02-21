Ahlatcı olding Hol Holding iştiraki Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ), 19 Şubat 2025 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildiriminde, 19 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirdiği pay geri alım işlemleri hakkında önemli bir açıklama yaptı. Şirket, pay başına 19,37 TL ile 19,55 TL arasında yapılan işlemlerle 596.924 adet pay geri alındığını duyurdu.

14 Şubat 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde başlatılan geri alım programı çerçevesinde işlemlerin sürdüğü belirtilen açıklamada, ağırlıklı ortalamanın 19,472 TL olduğu da kaydedilerek, “Şirketin 09.06.2023 ve 27.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 41.830.979 lota (Şirket sermayesine oranı %1,6089) ulaştı." denildi.