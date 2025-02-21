Kısa adı ONKO-SAV olan Çorum Onkoloji Hastalıkları Yardımlaşma ve Savaşma Derneği üyelerine, iki akademisyen tarafından değişik günlerde “farkındalık” eğitimleri verildi.

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Serpil Yılmaz “Bireysel Farkındalık”, Hitit Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr.Üyesi Remziye Cici ise “Kaygı yönetimi ve duygusal özgürlük tekniği” konusunu işledi.

ONKO-SAV Başkanı Birgül Harzadın, Doç.Dr. Serpil Yılmaz ile Dr. Öğr.Üyesi Remziye Cici’ye üyeleri adına teşekkürlerini ifade etti.