Anitta Otel’de düzenlenen Çalıştaya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, kurum müdürleri ve STK temsilcileri, akademisyenler ile öğretim görevlileri katıldı.

94 kurum ve kuruluş temsilcisinin katıldığı Çalıştayda Çorum için ortaya konulan 17 kalkınma hedefi 7 masada Hitit Üniversitesi akademisyenlerinin moderatörlüğünde tartışıldı.

Her masada bulunan raportör tarafından alınan notlar Çalıştay Raporu halinde sunuldu.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, çalıştayın amacının Türkiye’nin 12. Kalkınma Planı’nda da yer alan Sürdürülebilir Kent konusunda Çorum’un mevcut durumu ve geleceğe yönelik yapılması planlanan çalışmaların görüşülmesi olduğunu kaydetti.

Çalıştaydan çıkan rapor ile Çorum’un ileriye dönük sürdürülebilirlik çalışmalarına ve geliştirilecek yol haritasına referans teşkil edeceğini aktaran Baykam, “Hepimizin bildiği üzere Birleşmiş Milletlerin 2015 tarihinde düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde bir araya gelen ülke liderleri 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun sona erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, sağlıklı ve kaliteli yaşam, temiz su, erişilebilir ve temiz enerji temini, refahın adil paylaşımı ve barışın sağlanması için, "gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde" bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılamayı hedefleyen bir yaklaşımla 17 amaç 169 hedeften oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kabul etmişlerdir. Ülkemizde de yıllar içinde çeşitli düzeylerde ilgili dönemlerin kalkınma planlarında ve pek çok alanda politika ve strateji belgelerinde adı geçen sürdürülebilir amaçlar ve buna yönelik hedefler yer almış ve hayata geçirmek için çalışmalar yapılmaktadır. En son 12. Kalkınma Planında da sürdürülebilir kalkınma en hakim temalardan birisi olup Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı da Sürdürülebilir Kalkınmaya yönelik konuya verilen önemi ortaya koyan çalışmalar yapmaktadır. Hem Birleşmiş milletler hem de ülkemizin bahsettiğim bu strateji belgelerinde üstünde önemle durulan bir madde de, bugün ve geleceğin neslini de yaşatabileceğimiz Sürdürülebilir Şehir kavramıdır ve buna yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesidir. Diğer taraftan ülkelerin kalkınmasında ve refah düzeyinin artırılmasında kritik görevler üstlenen Üniversiteler, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için katkı sağlayan paydaşlardan birisi olarak çok önemli bir role sahiptir.” dedi. Baykam, çalıştaydan çıkacak raporun Çorum halkına faydalı ve hayırlı olmasını temenni ederek, katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür etti.

“ÇORUM KENDİNİ AŞMIŞ”

Çalıştayda konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztük, ise Çorum'da bu çalıştay sayesinde bir yol haritası belirlemek üzere bir araya geldiklerini hatırlatarak, “Çorum’un kendini aşmış, bölgeye ülkeye hitap eden bir etki kapasitesi var. Bunu sürdürmemiz ve artırmamız gerekiyor. Dünya değişim ve dönüşümden sürecinden geçiyor. Biz Bu Birleşmiş Milletlerin ortaya koyduğu 17 kalkınma hedefine kadim bir medeniyet olarak sürdürebilirlik konusuna hazırız.” şeklinde konuştu.

“SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM”

Öztürk, kentlerin sürdürülebilirliği noktasında sanayide yeşil dönüşümün önemine de değinerek, şunlar söyledi: "Çorum'un imalat sanayindeki önderliği ihracat kapasitesi düşünüldüğünde bizim de üniversite olarak makine imalat teknoloji üzerindeki eşgüdümden dolayı söylüyorum, tesislerimizin yeşil dönüşüm standartlarını sağlayarak üretimlerini sürdürmesi.” diye konuştu.

“ŞEHRİMİZİ GELECEĞE DAHA GÜVENLE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, “Güvenli bir şehir, geleceğe hep beraber el ele taşıdığımız güzel bir Çorum bütün hayalimiz var” dedi.

Temel amaçlarının şehri tüm dinamikleriyle beraber problemleri doğru tespit edip, bunları en doğru yöntemlerle, en optimal yöntemlerle çözmek olduğunu kaydeden Aşgın şöyle devam etti: “Birleşmiş Milletlerin bu konuda ortaya koyduğu amaçları var. 17 tane amaç var. Bu 17 amaca baktığımız zaman şehirler için ifade edilen marka şehirler, akıllı şehirler gibi bir takım kavramların hepsinin aslında sürdürülebilirlik olduğunu görüyoruz. Niçin akıllı şehir diyoruz; Çünkü şehrimizi yeni yöntem ve metotlarla gelişen teknoloji ile beraber geleceğe daha güvenle taşımak istiyoruz. Bu anlamda bu çalıştay bizim için çok önemli. Çalıştaydan çıkan sonuç ile çok daha güvenli bir şehir, geleceğe hep beraber el ele taşıdığımız güzel bir Çorum bütün hayalimiz. Bu çalıştay da inşallah buna hizmet edecek.”