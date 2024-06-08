Hitit Üniversitesi kampüsünde sınava girecek olan Nuray Kaleli ,nüfus cüzdanını bulamadı. Yetişemeyeceğini düşünüp sınava girmekten vazgeçen adayın yardımına zabıta ekipleri koştu. Çorum Belediyesi Zabıta ekiplerince İl Nüfus Müdürlüğü’ne götürülen Kaleli, geçici kimlik belgesini aldıktan sonra tekrar zabıta ekiplerince sınava gireceği okula yetiştirildi.

Nuray Kaleli, okula götürüldüğü sırada “Olmasaydı geri adım atacaktım. Kaderim diyecektim, nasip olmadı diyecektim oturacaktım” diyerek zabıta ekiplerine ve Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.

Zabıta ekipleri, sınava geç kalan, okulunu bulamayan, kimliğini veya sınav giriş belgesini unutan adaylar için şehrin 6 noktasında araçlarla sınava yetişmekte zorlanan üniversite adaylarına yardım etti.

Editör: Haber Merkezi