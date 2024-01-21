2020-2021 Sezonunda, Ahlatcı Çorum FK formasıyla 36 maçta 28 gol atarak gol kralı olan Sinan Kurumuş, geçen sezon takıma geri dönmüş ve 35 maçta 17 golle yine takımın en golcü ismi olmuştu. Bu sezon beklentilere cevap veremeyen ve sadece 3 maçta 19 dakika süre alabilen golcü futbolcu, ilk yarının son haftalarında rapor alıp Çorum’dan ayrılmıştı. Kulüp arayan Sinan Kurumuş, 2.Lig takımlarından Vanspor’un teklifini değerlendirdi. Başkan Feyat Kıyak’la İstanbul’da bir araya gelen Sinan’ın, görüşmenin ardından, Çorum FK’ya bonservis bedeli kazandırmak suretiyle, 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.