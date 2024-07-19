Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasında esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş ve yakınları katıldı. Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan Cumhuriyet savcısı sanıklar için esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, tetikçi Eray Özyağcı, olay anındaki motoru kullanan Vedat Balkaya, keşifçi Suat Kurt'un hakkında eylem üzerinde ortak hareket ederek müşterek fail olarak ‘kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

Doğukan Çep ile Tolgahan Demirbaş hakkındaysa ‘suça azmettirici' olarak yer vererek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı, sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un ‘müşterek fail' olarak yer aldığını belirterek bu kişilerin Ateş'i ‘tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsini istedi. Ayrıca Özyağcı'nın ‘ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Sanıklar Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Emre Yüksel, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu ve Aytaç Ataç'ın ‘iştirak halinde işlenen suça yardım eden fail' olarak kabul edilmesi yönünde görüş bildiren savcı, bu kişilerin ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi talep edildi. Sanık Alper Atay'ın ‘suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, sanıklar Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz ve Osman Bayraktar'ın ise beraatına karar verilmesini talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti. Sanık Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal'ın telefonlarının içeriklerine ulaşılamadığı için Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek yazının beklenmesine şu aşamada gerek kalmadığı gerekçesiyle sanıklar hakkındaki dosyanın tefrik edilip, ayrılmasını talep etti. Savcının ardından konuşan mahkeme başkanı mütalaaya karşı savunmalarının hazırlanması için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verirken, sanık Karadeniz'i duruşmadan vareste tutulmasına hükmetti. Duruşma 30 Eylül'e ertelendi.